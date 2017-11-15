Эриксен стал самым результативным хавбеком отборочного турнира ЧМ-2018

Теги даниякристиан эриксен

Эриксен стал самым результативным хавбеком отборочного турнира ЧМ-2018

В ответном стыковом матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Дания играет с Ирландией.

Хет-триком в этом поединке отметился полузащитник датчан Кристиан Эриксен.

Стоит отметить, что 25-летний Эриксен с 11 мячами стал самым результативным хавбеком отборочного турнира.

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