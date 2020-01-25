Эриксен станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А

2 Теги тоттенхэминтер миланкристиан эриксенкриштиану роналду

Эриксен станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А

После перехода в миланский "Интер" полузащитник Кристиан Эриксен войдёт в число самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

27-летний хавбек с зарплатой 10 миллионов евро в год займёт второе место в этом рейтинге.

Больше датчанина будет зарабатывать только форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (31 миллион евро за сезон).

Напомним, что "Интер" договорился с "Тоттенхэмом" о трансфере Эриксена за 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" назначил дату презентации Эриксена. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не заслужил.1 год провалил.

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