Эриксен станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А

После перехода в миланский "Интер" полузащитник Кристиан Эриксен войдёт в число самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

27-летний хавбек с зарплатой 10 миллионов евро в год займёт второе место в этом рейтинге.

Больше датчанина будет зарабатывать только форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (31 миллион евро за сезон).

Напомним, что "Интер" договорился с "Тоттенхэмом" о трансфере Эриксена за 20 миллионов евро.

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