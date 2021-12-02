Эриксен тренируется индивидуально в своем бывшем клубе

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам со своим бывшим клубом "Оденсе", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, данную информацию подтвердил представитель датского клуба.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Европы-2020 между командами Дании и Финляндии. Врачи были вынуждены имплантировать в грудь футболиста миниатюрный дефибриллятор, с которым ему нельзя играть и тренироваться в Италии. В связи с этим хавбек поехал набирать форму на родину.

Не пропустите: Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара. | http://soccernews.ru