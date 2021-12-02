Эриксен тренируется индивидуально в своем бывшем клубе

Теги интер миланкристиан эриксен

Эриксен тренируется индивидуально в своем бывшем клубе

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам со своим бывшим клубом "Оденсе", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, данную информацию подтвердил представитель датского клуба.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Европы-2020 между командами Дании и Финляндии. Врачи были вынуждены имплантировать в грудь футболиста миниатюрный дефибриллятор, с которым ему нельзя играть и тренироваться в Италии. В связи с этим хавбек поехал набирать форму на родину.

Не пропустите: Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере

Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов