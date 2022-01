Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"

Фото: инстаграм Эриксена\Автор неизвестен

Датский хавбек Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020, сейчас тренируется вместе с "Аяксом", сообщает B/R Football.

Christian Eriksen is training with Ajax’s reserve team to keep up his fitness while he finds a new club.



Back where his senior career started



(via @AFCAjax)