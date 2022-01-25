Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"

Фото: инстаграм Эриксена\Автор неизвестен

Датский хавбек Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020, сейчас тренируется вместе с "Аяксом", сообщает B/R Football.

Christian Eriksen is training with Ajax’s reserve team to keep up his fitness while he finds a new club.



Back where his senior career started



(via @AFCAjax) pic.twitter.com/NuyCOhn65X — B/R Football (@brfootball) January 25, 2022

Напомним, что Эриксен начинал профессиональную карьеру в "Аяксе", выступая за амстердамцев с 2009 по 2013 год.

Ранее контракт с датчанином расторг миланский "Интер", так как в Серии А запрещено играть с дефибриллятором.

Недавно сообщалось, что в подписании игрока заинтересованы клуба английской премьер-лиги.

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