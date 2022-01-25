Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"
Фото: инстаграм Эриксена\Автор неизвестен
Датский хавбек Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020, сейчас тренируется вместе с "Аяксом", сообщает B/R Football.
Christian Eriksen is training with Ajax’s reserve team to keep up his fitness while he finds a new club.— B/R Football (@brfootball) January 25, 2022
Back where his senior career started
(via @AFCAjax) pic.twitter.com/NuyCOhn65X
Напомним, что Эриксен начинал профессиональную карьеру в "Аяксе", выступая за амстердамцев с 2009 по 2013 год.
Ранее контракт с датчанином расторг миланский "Интер", так как в Серии А запрещено играть с дефибриллятором.
Недавно сообщалось, что в подписании игрока заинтересованы клуба английской премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23