Эриксен: "В ответном матче будет совершенно другая игра"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом".

"Конечно, во втором матче будет совершенно другая игра, но в нашем активе есть выездные голы, и я уверен, что у нас тоже будут шансы на "Уэмбли". Мы подходим к ответной игре с большой уверенностью в себе, и я с нетерпением жду ее", - цитирует 25-летнего хавбека Football Italia.

Напомним, Почеттино прокомментировал ничью с "Ювентусом". | soccernews.ru