Эриксен в январе может стать игроком "Арсенала"

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Эриксен в январе может стать игроком "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" намерен этой зимой приобрести хавбека "Интера" Кристиану Эриксен. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, изначально 28-летний игрок отказывался от идеи продолжить карьеру в стане "канониров", так как ранее он выступал за "Тоттенхэм". Однако после переговоров футболист решил принять предложение "Арсенала".

"Интер" готов отпустить датчанина за 16 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Эриксен в 7 матчах, не отметившись результативными действиями. 

А еще: "Тоттенхэм" нацелился на французского форварда| http://soccernews.ru
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