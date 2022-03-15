Эриксен вновь вызван в сборную Дании. Впервые после инцидента с сердцем

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Эриксен вновь вызван в сборную Дании. Впервые после инцидента с сердцем

Фото: инстаграм Эриксена\Автор неизвестен

Пресс-служба Датского футбольного союза объявила заявку на мартовские товарищеские матчи.

Среди прочих, в состав был включен хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен, который в конце января этого года он возобновил свою клубную карьеру после летнего инцидента с сердцем.

Напомним, что Эриксен не вызывался в сборную Дании с лета 2021 года, когдаперенес остановку сердца во время матча группового этапа Евро с Финляндией (0:1).

После этого ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор

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