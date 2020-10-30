Эриксен высказался о дефиците игровой практики в "Интере"
Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен дал комментарии по поводу своего положения в команде.
"Спрашивайте у тренера, почему я мало играю. Звоните ему, потому что он принимает такие решения. В футболе всегда есть взлёты и падения, немногим игрокам удаётся всегда быть на высоте. Я не думаю о критике, тем более после переезда в Италию, где у всех своё мнение", - приводит слова датчанина Football Italia.
Ранее СМИ писали, что Эриксен не подходит под тактические схемы наставника "Интера" Антонио Конте, и тренер якобы вообще не хотел покупать хавбека.
В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за "нерадзурри" 6 матчей (ни одного полного), результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17