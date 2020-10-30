Эриксен высказался о дефиците игровой практики в "Интере"

Теги интер миланкристиан эриксенантонио конте

Эриксен высказался о дефиците игровой практики в "Интере"

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен дал комментарии по поводу своего положения в команде.

"Спрашивайте у тренера, почему я мало играю. Звоните ему, потому что он принимает такие решения. В футболе всегда есть взлёты и падения, немногим игрокам удаётся всегда быть на высоте. Я не думаю о критике, тем более после переезда в Италию, где у всех своё мнение", - приводит слова датчанина Football Italia.

Ранее СМИ писали, что Эриксен не подходит под тактические схемы наставника "Интера" Антонио Конте, и тренер якобы вообще не хотел покупать хавбека.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за "нерадзурри" 6 матчей (ни одного полного), результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Лукаку рискует пропустить матч с "Реалом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов