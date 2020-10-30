Эриксен высказался о дефиците игровой практики в "Интере"

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен дал комментарии по поводу своего положения в команде.

"Спрашивайте у тренера, почему я мало играю. Звоните ему, потому что он принимает такие решения. В футболе всегда есть взлёты и падения, немногим игрокам удаётся всегда быть на высоте. Я не думаю о критике, тем более после переезда в Италию, где у всех своё мнение", - приводит слова датчанина Football Italia.

Ранее СМИ писали, что Эриксен не подходит под тактические схемы наставника "Интера" Антонио Конте, и тренер якобы вообще не хотел покупать хавбека.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за "нерадзурри" 6 матчей (ни одного полного), результативными действиями не отличался.

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