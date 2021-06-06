Эриксен высказался о победе в Серии А и том, как оно повлияло на его ментальность

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Эриксен высказался о победе в Серии А и том, как оно повлияло на его ментальностьФото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона Италии.

"Когда я решил перейти в "Интер", я намеревался выиграть скудетто, и это удалось спустя полтора года. Так что я очень рад этому.

До этого трофея я проиграл три финала, а это не очень-то весело. Победа принесла облегчение и придала уверенности в себе. И чем больше выигрываешь, тем больше хочется.

Когда футболист оценивает свою карьеру, то смотрит на свое резюме. Хотя в конечном счете для меня главное – получать удовольствие от футбола, победы делают игру еще более приятной", – сказал Эриксен.

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