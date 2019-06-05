Эриксен высказался об интересе "Реала"

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сделал заявление о своём будущем.

"Думаю, настал этап карьеры, когда мне хочется попробовать что-то новое. Я очень ценю то, что пережил в "Тоттенхэме", но я бы хотел перемен. Надеюсь, летом всё прояснится. Впрочем, в футболе может произойти что угодно", - сказал звёздный датчанин.

Также Эриксен прокомментировал слухи, сватающие его в мадридский "Реал".

"Переход в "Реал" был бы шагом вперёд. Но для этого мадридцы должны обратиться к "Тоттенхэму" и заявить о своей заинтересованности в моих услугах. Насколько я знаю, этого пока не произошло", - добавил игрок.

Напомним, что контракт 27-летнего Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает в 2020 году.

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