Эриксен: "Я не сдамся"

Фото твиттер Кристиана Эриксена

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен дал первый комментарий после инцидента с остановкой сердца.

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - цитирует 29-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в субботу во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. У хавбека остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.

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