Эриксен: "Я не сдамся"

Теги интер миланданиякристиан эриксен

Эриксен: "Я не сдамся"

Фото твиттер Кристиана Эриксена

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен дал первый комментарий после инцидента с остановкой сердца.

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - цитирует 29-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в субботу во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. У хавбека остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.

Не пропустите: Моуринью ярко высказался о ситуации с Эриксеном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"

Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов