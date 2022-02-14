Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый матч за "Брентфорд", приняв участие в товарищеской встрече против "Саутенд Юнайтед" (3:2).

Эриксен провел на поле 60 минут и отметился голевой передачей.

Стоит отметить, что сегодня, 14 февраля, Эриксену исполнилось 30 лет. Он перешел в "Брентфорд" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

Напомним, что у Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Футболист был экстренно госпитализирован и ему вживили в грудь кардиостимулятор, чтобы избежать повторного сердечного приступа.

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