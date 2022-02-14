Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)

Теги брентфордкристиан эриксен

Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый матч за "Брентфорд", приняв участие в товарищеской встрече против "Саутенд Юнайтед" (3:2).

Эриксен провел на поле 60 минут и отметился голевой передачей.

Стоит отметить, что сегодня, 14 февраля, Эриксену исполнилось 30 лет. Он перешел в "Брентфорд" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

Напомним, что у Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Футболист был экстренно госпитализирован и ему вживили в грудь кардиостимулятор, чтобы избежать повторного сердечного приступа.

Не пропустите: Принято решение по недоигранному матчу Бразилия - Аргентина. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов