Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)

Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый матч за "Брентфорд", приняв участие в товарищеской встрече против "Саутенд Юнайтед" (3:2).

Эриксен провел на поле 60 минут и отметился голевой передачей.

Стоит отметить, что сегодня, 14 февраля, Эриксену исполнилось 30 лет. Он перешел в "Брентфорд" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

⚽⚽⚽ @joshdasilva_



Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ