Эриксен забил 100-й гол в карьере

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поразил ворота "Сток Сити" в матче 16-го тура АПЛ.

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал для 25-летнего датчанина сотым в карьере.

Стоит отметить, что Эриксен забил 47 мячей в составе "Тоттенхэма", 32 - в "Аяксе", 21 - в сборной Дании. | http://soccernews.ru