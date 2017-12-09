Эриксен забил 100-й гол в карьере

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Эриксен забил 100-й гол в карьере

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поразил ворота "Сток Сити" в матче 16-го тура АПЛ.

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал для 25-летнего датчанина сотым в карьере.

Стоит отметить, что Эриксен забил 47 мячей в составе "Тоттенхэма", 32 - в "Аяксе", 21 - в сборной Дании. | http://soccernews.ru

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