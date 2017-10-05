Эриксен забил в пятом подряд матче за сборную Дании

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен поразил ворота Черногории в матче квалификации ЧМ-2018.

Таким образом, 25-летний футболист забил в пятой подряд игре за свою национальную команду.

Ранее Эриксен огорчал Германию, Казахстан, Польшу и Армению.

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