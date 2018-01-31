Эриксен забил второй по скорости гол в истории АПЛ

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Эриксен забил второй по скорости гол в истории АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" играет с "Манчестер Юнайтед".

Счет в самом начале поединка открыл датский полузащитник лондонского клуба Кристиан Эриксен.

Хавбек забил гол уже на 11-й секунда поединка. Этот гол стал вторым по скорости гол в истории АПЛ, после мяча Ледли Кинга (10 секунд).

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
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