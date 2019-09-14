Эриксен ждёт предложение от "Реала"

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не теряет надежд оказаться в мадридском "Реале".

Как сообщает Marca, звёздный футболист продолжает отклонять все предложения "шпор" о продлении контракта.

Дело в том, что датчанин ждёт звонка от королевского клуба, веря, что на правах свободного агента его наверняка захотят подписать.

Соглашение Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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