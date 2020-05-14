Эриксен зимой отказал "Баварии" ради перехода в "Интер"

Минувшей зимой полузащитник тогда ещё "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен выбирал между "Баварией" и "Интером".

По информации La Gazzetta dello Sport, звёздный датчанин отдал предпочтение миланскому клубу после разговора с главным тренером Антонио Конте.

Наставник "нерадзурри" в ходе телефонной беседы убедил 28-летнего хавбека присоединиться именно к его команде.

"Интер" заплатил за Эриксена 20 миллионов евро, заключив контракт до 2024 года. До паузы из-за пандемии коронавируса он успел забить 1 гол и сделать 1 ассист в 8 матчах.

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