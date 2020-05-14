Эриксен зимой отказал "Баварии" ради перехода в "Интер"
Минувшей зимой полузащитник тогда ещё "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен выбирал между "Баварией" и "Интером".
По информации La Gazzetta dello Sport, звёздный датчанин отдал предпочтение миланскому клубу после разговора с главным тренером Антонио Конте.
Наставник "нерадзурри" в ходе телефонной беседы убедил 28-летнего хавбека присоединиться именно к его команде.
"Интер" заплатил за Эриксена 20 миллионов евро, заключив контракт до 2024 года. До паузы из-за пандемии коронавируса он успел забить 1 гол и сделать 1 ассист в 8 матчах.
Не пропустите: Эриксен рассказал о своём переходе из "Тоттенхэма" в "Интер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16