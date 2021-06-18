Эриксена выписали из больницы после операции на сердце

Фото твиттер "Интера"

Датский футбольный союз сообщил, что полузащитник национальной сборной Кристиан Эриксен покинул больницу.

Игрок миланского "Интера" находился в медицинском учреждении с субботы после остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Футболисту сделали операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.

После выписки из больницы Эриксен побывал в расположении сборной Дании и пообщался с партнёрами по команде.

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