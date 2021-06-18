Эриксена выписали из больницы после операции на сердце

Теги даниякристиан эриксенинтер милан

Эриксена выписали из больницы после операции на сердце

Фото твиттер "Интера"

Датский футбольный союз сообщил, что полузащитник национальной сборной Кристиан Эриксен покинул больницу.

Игрок миланского "Интера" находился в медицинском учреждении с субботы после остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Футболисту сделали операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.

После выписки из больницы Эриксен побывал в расположении сборной Дании и пообщался с партнёрами по команде.

Не пропустите: Стало известно, что Эриксен сказал после остановки сердца. | http://soccernews.ru
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