Эриксену сделали операцию на сердце

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Эриксену сделали операцию на сердце

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенёс операцию по установке кардиовертера-дефибриллятора.

Напомним, что это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.

По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летнего футболиста прооперировали в четверг, а сегодня его уже выпишут из больницы.

В прошлую субботу во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. У игрока "Интера" остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.

Не пропустите: Стало известно, что Эриксен сказал после остановки сердца. | http://soccernews.ru
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