Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"

Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал, что советовал Роману Абрамовичу перед покупкой "Челси" обдумать вариант с приобретением московского "Динамо". Об этом сообщает The Times.

"Абрамович хотел купить клуб в Москве, поэтому мы вылетел туда. Мы изучили все клубы, и я посоветовал ему "Динамо" у них тогда была лучшая инфраструктура.

Я уехал на каникулы, и позвонила его правая рука. Роман поменял свое мнение. Он хотел лондонский клуб, чтобы побеждать. Я ответил: "Тогда купи "Челси", - сказал Эрикссон.

Напомним, Абрамович купил "Челси" в 2003 году.

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