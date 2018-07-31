Эрикссон может возглавить сборную Камеруна

Теги камерунсвен-йоран эрикссон

Эрикссон может возглавить сборную Камеруна

Сборная Камеруна в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.

Фаворитом на этот пост считается бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон.

Отметим, что последним местом работы 70-летнего шведского специалиста был китайский "Шеньчжен".

Не пропустите: Алиу Сиссе продолжит тренировать сборную Сенегала. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов