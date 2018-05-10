Эрикссон оценил перспективы Манчини на посту главного тренера сборной Италии

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Эрикссон оценил перспективы Манчини на посту главного тренера сборной Италии

Известный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон оценил перспективы Роберто Манчини на посту наставника сборной Италии.

"Это будет прекрасно для Манчини, он добьётся успехов на этом посту. Я видел Роберто в роли тренера, ещё когда он был футболистом. Уже тогда он хорошо понимал тактику. Манчини думает о футболе и живёт им, я смог в нём разглядеть это" - приводит слова Эрикссона Goal.com.

Напомним, что сейчас Манчини возглавляет "Зенит", однако его шансы по окончании сезона встать у руля "Скуадры Адзурры" оцениваются как достаточно высокие.

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