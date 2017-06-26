Эрикссон зовёт в Китай двух звёзд АПЛ

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Эрикссон зовёт в Китай двух звёзд АПЛ

Известный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон зовёт в Китай нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни и форварда "Челси" Диего Косту, сообщает Daily Mirror.

По мнению 69-летнего специалиста, китайская Суперлига стала бы подходящим местом для игроков такого калибра. 

Напомним, что Эрикссон с 2013 по 2017 год возглавлял три клуба из Поднебесной - "Гуанчжоу Фули", "Шанхай СИПГ" и "Шэньчжэнь". 

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