"Эрланген" - "Бавария" - 1:9 (обзор)

Теги бавария мюнхен

"Эрланген" - "Бавария" - 1:9 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Эрлангеном" и "Баварией" (1:9).

Видео: "Эрланген" - "Бавария".

Не пропустите: В первом предсезонном матче "Бавария" разгромила команду из шестого дивизиона Германии со счетом 9:1. | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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