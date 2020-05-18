Эрлинг Холанд не собирается переходить в "Реал" в ближайшее время

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдет в мадридский "Реал" раньше 2022 года, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба договорилось с агентом футболиста Мино Райолой, что он не будет форсировать трансфер форварда.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро, но данная опция станет активной только зимой 2021 года.

Напомним, что Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Ред Булл Зальцбург". В сумме он провел в нынешнем сезоне 34 матча и забил 41 гол. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

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