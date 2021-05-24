Эрлинг Холанд - первый игрок с 1997 года, который забил 40+ голов до 21 года

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Форвард сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил 41 гол в 41 матче сезона во всех турнирах.

Он стал первым игроком младше 21 года, кому покорилась отметка в 40 голов по итогам сезона с 1997 года (в лигах топ-5).

В последний раз это удавалось Роналдо в составе «Барселоны» в сезоне-1996/97. Тогда ему удалось забить 47 голов в 49 матчах.

"Очень рад забить 41 гол, но работа не прекращается. Никогда не позволяйте успеху помешать вам расти. Когда одна цель достигнута, боритесь за то, чтобы сделать еще лучше. Используйте каждый момент, который можно улучшить. Это лето будет посвящено напряженной работе и прогрессу. Если я могу это сделать, то и ты сможешь!", – написал Холанд.

Также не пропустите: Черданцев прокомментировал назначение Витории в "Спартак". | http://soccernews.ru