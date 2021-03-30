Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию"

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Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям источника, футболист сообщил о своем решении руководству немецкого клуба и уже купил дом в испанском городе Марбелья.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Боруссия" оценивает игрока в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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