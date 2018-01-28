Эрмосо отметился двумя автоголами и голом в ворота соперника в игре "Леганеса" и "Эспаньола"

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Эрмосо отметился двумя автоголами и голом в ворота соперника в игре "Леганеса" и "Эспаньола"В матче 21-го тура испанской Ла Лиги "Леганес" на своем поле выиграл у "Эспаньола".

"Леганес" - "Эспаньол" - 3:2

Голы: Эрмосо, 11 - 1:0 (автогол), Наварро, 49 - 1:1, Герреро, 69 - 2:1, Эрмосо, 82 - 3:1 (автогол), Эрмосо, 88 - 3:2.

"Леганес": Куэльяр, Салдуа, Бустинса, Мантовани, Гарсия, Брашанац, Гумбо, Наранхо (Сьерра, 68), Габриэль (Амрабат, 60), Рамос (Муньос, 78), Герреро.

"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Эрмосо, Карикол, Санчес, Давид Лопес, Гранеро (Хурадо, 81), Лео, Морено, Гарсия (Дардер, 68).

Напомним, вчера "Реал" разгромил "Валенсию". | soccernews.ru

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