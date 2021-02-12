Эрнан Креспо стал главным тренером "Сан-Паулу"

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Эрнан Креспо стал главным тренером "Сан-Паулу"Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу", информирует пресс-служба клуба.

Это уже пятый клуб в карьере специалиста. В 2014 он возглавлял молодежку "Пармы", затем в 2015 стал главным тренером итальянской "Модены". В декабре 2018-го Креспо подписал контракт с "Банфилдом", а в январе 2020-го возглавил "Дефенса и Хустисия". С последним клубом специалист выиграл Южноамериканский кубок.

Креспо является воспитанником "Ривер Плейт". За свою яркую карьеру он выступал за "Парму", "Лацио", "Интер", "Челси", "Милан" и "Дженоа". В коллекции экс-футболиста 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. 
 
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