Эрнан Креспо стал главным тренером "Сан-Паулу"

Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу", информирует пресс-служба клуба.

Это уже пятый клуб в карьере специалиста. В 2014 он возглавлял молодежку "Пармы", затем в 2015 стал главным тренером итальянской "Модены". В декабре 2018-го Креспо подписал контракт с "Банфилдом", а в январе 2020-го возглавил "Дефенса и Хустисия". С последним клубом специалист выиграл Южноамериканский кубок.