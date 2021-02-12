Эрнан Креспо стал главным тренером "Сан-Паулу"
Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу", информирует пресс-служба клуба.
Это уже пятый клуб в карьере специалиста. В 2014 он возглавлял молодежку "Пармы", затем в 2015 стал главным тренером итальянской "Модены". В декабре 2018-го Креспо подписал контракт с "Банфилдом", а в январе 2020-го возглавил "Дефенса и Хустисия". С последним клубом специалист выиграл Южноамериканский кубок.
Креспо является воспитанником "Ривер Плейт". За свою яркую карьеру он выступал за "Парму", "Лацио", "Интер", "Челси", "Милан" и "Дженоа". В коллекции экс-футболиста 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии.
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|Команда
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|О
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|3
|Лестер Сити
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
|37
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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