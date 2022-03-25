Эрнан Креспо возглавил катарскую команду

Фото сайт "Аль-Духаиля"

"Аль-Духаиль" на своём официальном сайте объявил о назначении Эрнана Креспо на пост главного тренера.

46-летний специалист сменил у руля команды Луиша Каштру, который известен по работе в "Шахтёре".

Контракт с аргентинским наставником заключен до июня 2023 года.

Креспо ранее возглавлял молодёжку "Пармы", "Модену", "Банфилд", "Дефенса и Хустисию", "Сан-Паулу".

Не пропустите: Феерия Бэйла, позор Италии, успех Португалии: результаты стыков ЧМ-2022 24 марта. | http://soccernews.ru