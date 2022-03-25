Эрнан Креспо возглавил катарскую команду
Фото сайт "Аль-Духаиля"
"Аль-Духаиль" на своём официальном сайте объявил о назначении Эрнана Креспо на пост главного тренера.
46-летний специалист сменил у руля команды Луиша Каштру, который известен по работе в "Шахтёре".
Контракт с аргентинским наставником заключен до июня 2023 года.
Креспо ранее возглавлял молодёжку "Пармы", "Модену", "Банфилд", "Дефенса и Хустисию", "Сан-Паулу".
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|Аль-Садд
|17
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|Аль-Сайлия
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|Аль-Вакрах
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|Аль-Ахли
|17
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|9
|Катар СК
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|Аль-Хор
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|Умм Салал
|17
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|Аль-Шханех
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