Эрнан Креспо возглавил катарскую команду

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Эрнан Креспо возглавил катарскую команду

Фото сайт "Аль-Духаиля"

"Аль-Духаиль" на своём официальном сайте объявил о назначении Эрнана Креспо на пост главного тренера.

46-летний специалист сменил у руля команды Луиша Каштру, который известен по работе в "Шахтёре".

Контракт с аргентинским наставником заключен до июня 2023 года.

Креспо ранее возглавлял молодёжку "Пармы", "Модену", "Банфилд", "Дефенса и Хустисию", "Сан-Паулу".

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