Эрнандес: "Было бы здорово, если бы Гризманн стал игроком "Баварии"
Французский новичок "Баварии" Лукас Эрнандес выразил надежду, что его соотечественник форвард "Атлетико" Антуана Гризманн также перейдет в мюнхенский клуб.
"Гризманн является топ-футболистом. Многие клубы хотели бы, чтобы он играл за них. Было бы здорово, если бы Антуан стал игроком "Баварии". Я ничего не знаю насчет его возможного перехода в "Барселону", но в "Баварии" он мог бы стать лучшим игроком в мире", - цитирует Эрнандеса Bild.
Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна с "Атлетико" уменьшилась до 120 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Барселона". Каталонцы хотят заплатить эту сумму в рассрочку, но "Атлетико" настаивает на единоразовом платеже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19