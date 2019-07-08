Эрнандес: "Было бы здорово, если бы Гризманн стал игроком "Баварии"

Французский новичок "Баварии" Лукас Эрнандес выразил надежду, что его соотечественник форвард "Атлетико" Антуана Гризманн также перейдет в мюнхенский клуб.

"Гризманн является топ-футболистом. Многие клубы хотели бы, чтобы он играл за них. Было бы здорово, если бы Антуан стал игроком "Баварии". Я ничего не знаю насчет его возможного перехода в "Барселону", но в "Баварии" он мог бы стать лучшим игроком в мире", - цитирует Эрнандеса Bild.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна с "Атлетико" уменьшилась до 120 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Барселона". Каталонцы хотят заплатить эту сумму в рассрочку, но "Атлетико" настаивает на единоразовом платеже.

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