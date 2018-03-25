Эрнандес: "Франции необходимо улучшить свою репутацию в матче с Россией"



Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес рассуждает о предстоящем товарищеском матче с Россией.

"Принимать поражения непросто, но мы знаем свой потенциал. Встреча с Колумбией (2:3) уже позади. Теперь мы сконцентрированы на матче с Россией. Нам необходимо улучшить свою репутацию. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь в расположении сборной Франции. Надеюсь, что тренер предоставить мне какое-то игровое время. Впрочем если этого не произойдет в матче с Россией, то не проблема. Я отдам все силы в матчах за клуб, чтобы попасть в число 23 футболистов и выступить на Чемпионате Мира", - цитирует Эрнандеса L`Equipe.

Матч Россия - Франция пройдёт в Санкт-Петербурге 27 марта.

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