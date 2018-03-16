Эрнандес: "Горжусь тем, что буду играть за сборную Франции"

Теги атлетико мадридфранциялукас эрнандес

Эрнандес: "Горжусь тем, что буду играть за сборную Франции"
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес прокомментировал вызов в сборную Франции.

"Я был очень горд, когда узнал о приглашении в сборную Франции. Горжусь тем, что буду играть за свою страну", - написал футболист в твиттере.

Ранее сообщалось, что 22-летний Эрнандес хочет выступать за сборную Испании.

Не пропустите: Бен-Йеддер, Толиссо и Погба вызваны в сборную Франции на матчи с Колумбией и Россией. | http://soccernews.ru

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