Эрнандес: "Горжусь тем, что буду играть за сборную Франции"



Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес прокомментировал вызов в сборную Франции.

"Я был очень горд, когда узнал о приглашении в сборную Франции. Горжусь тем, что буду играть за свою страну", - написал футболист в твиттере.

Ранее сообщалось, что 22-летний Эрнандес хочет выступать за сборную Испании.

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