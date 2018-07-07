Эрнандес: "Мы уже остановили лучшего футболиста в мире, надеемся повторить то же самое и с Азаром"

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес поделился ожиданиями от противостояния с вингером Бельгии Эденом Азаром.

"Азар? Мы уже остановили лучшего футболиста в мире. Это так. Он даже не коснулся мяча. Надеемся повторить то же самое и с Азаром" - приводит слова Эрнандеса твиттер журналиста Билеля Гази.

Напомним, что сборные Франции и Бельгии разыграют путевку в финал ЧМ-2018.

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