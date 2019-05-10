Эрнандес: "Недоволен своим положением в ЦСКА"

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Эрнандес: "Недоволен своим положением в ЦСКА"
Уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес заявил, что он недоволен количеством игровой практики в российском клубе.

"Я недоволен своим положением в ЦСКА. Меня не устраивает моя роль в команде. Я играю слишком мало, но таково решение тренера, мне нужно его уважать. Мне необходимо упорно работать на тренировках и прогрессировать.

У меня хорошие отношения с тренером, но я не являюсь для него первым выбором в атаке. Мне 28 лет я и хочу выходить на поле чаще.

Что касается моих конкурентов, то они хорошие футболисты. Нисимура забил отличный гол в последнем матче, Чалов играет на очень высоком уровне. Но меня все равно удивляет, что при отсутствии 2-3 нападающих, я все равно остаюсь на скамейке запасных", - приводит слова Эрнандеса Football Bajo Cero.

В нынешнем сезоне 28-летний Эрнандес провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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