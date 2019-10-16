Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"

Теги бавария мюнхенлукас эрнандесреал мадрид

Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рассказал как относится к "Реалу".

"Реал" действительно хотел подписать меня минувшим летом. Однако я говорю честно - я никогда не перешел бы к ним. Я являюсь воспитанником "Атлетико" и много лет отдал клубу", - приводит слова Эрнандеса Calciomercato.

23-летний француз выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. Напомним, что "Баварии" трансфер игрока обошелся в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Эрнандес принял участие в 7 матчах за мюнхенский клуб.

Читайте также: Эрнандес прокомментировал ничейный результат Франции с Турцией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера

"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 7 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 7 14
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 11
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
16 Унион Берлин Унион Берлин 7 4
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов