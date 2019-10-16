Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рассказал как относится к "Реалу".
"Реал" действительно хотел подписать меня минувшим летом. Однако я говорю честно - я никогда не перешел бы к ним. Я являюсь воспитанником "Атлетико" и много лет отдал клубу", - приводит слова Эрнандеса Calciomercato.
23-летний француз выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. Напомним, что "Баварии" трансфер игрока обошелся в 80 миллионов евро.
В этом сезоне Эрнандес принял участие в 7 матчах за мюнхенский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1