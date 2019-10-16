Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рассказал как относится к "Реалу".

"Реал" действительно хотел подписать меня минувшим летом. Однако я говорю честно - я никогда не перешел бы к ним. Я являюсь воспитанником "Атлетико" и много лет отдал клубу", - приводит слова Эрнандеса Calciomercato.

23-летний француз выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. Напомним, что "Баварии" трансфер игрока обошелся в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Эрнандес принял участие в 7 матчах за мюнхенский клуб.

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