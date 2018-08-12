Эрнандес оценил игру ЦСКА с "Енисеем"



Уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал ничейный результат матча третьего тура чемпионата России с "Енисеем" (1:1), в котором он с пенальти забил свой первый гол за армейский клуб.

"Я очень рад, что открыл счет голам за ЦСКА. Вместе с тем мне сейчас немного грустно, ведь мы не выиграли этот матч. Хотя ехали в Тюмень за победой.

Думаю, ничья - справедливый результат. Соперник тоже провел очень хороший матч. Плюс к этому мы достаточно рано остались вдесятером. Игра в меньшинстве осложняет выполнение установки. Так что одно очко, добытое в матче с "Енисеем", можно признать неплохим результатом", - приводит слова Эрнандеса официальный сайт клуба.

Напомним, что ЦСКА набрал два очка в первых трех матчах и занимает 13 место в Премьер-лиге.

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