Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

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Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не собирается уходить из команды. Об этом сообщает Sport24.

Уругваец договорился о том, что он доиграет сезон в клубе.

Футболист стал играть в составе ЦСКА прошлым летом, заключив контракт на 3 года. 

Эрнандес участвовал всего в 9 матчах и забил 2 мяча.

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