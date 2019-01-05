Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не собирается уходить из команды. Об этом сообщает Sport24.

Уругваец договорился о том, что он доиграет сезон в клубе.

Футболист стал играть в составе ЦСКА прошлым летом, заключив контракт на 3 года.

Эрнандес участвовал всего в 9 матчах и забил 2 мяча.

А еще: Форвард "Тоттенхэма" демонстрирует великолепную статистику в последних матчах| http://soccernews.ru