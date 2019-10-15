Эрнандес прокомментировал ничейный результат Франции с Турцией

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес рассказал, что думает о ничейном результате в матче с Турцией (1:1) в рамках отбора Евро-2020.

"Жиру отлично вошел в игру и помог сборной Франции. Но и Турция была хороша в обороне. Мы к этому готовились. Есть разочарование, но лишь потому, что до сих пор не вышли в финал Евро", - сказал Эрнандес.

У Турции и Франции по 19 очков и 1 и 2 место соответственно в группе H. В следующем туре Франция сыграет с Молдавией (14 ноября) и Албанией (17 ноября).

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