Эрнандес стал самым дорогим игроком "Баварии"

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Эрнандес стал самым дорогим игроком "Баварии"

Полузащитник "Атлетико" Лукас Эрнандес сегодня, 27 марта, подписал контракт с "Баварией".

Мюнхенский клуб заплатил за 23-летнего игрока 80 миллионов евро. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Таким образом, "Бавария" обновила свой трансферный рекорд почти в два раза.

Топ-5 самых дорогих покупок мюнхенского клуба:

1. Лукас Эрнандес - 80 млн.евро

2. Корентин Толиссо - 41,5 млн. евро

3. Хави Мартинес - 40 млн. евро

4. Артуро Видаль - 37,6 млн. евро

5. Марио Гетце - 37 млн. евро

Стоит отметить, что француз стал самым дорогим защитником в истории.

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Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

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