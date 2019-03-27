Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

Теги лукас эрнандесбавария мюнхенатлетико мадридвирджил ван дейктрансферы

Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

Сегодня, 27 марта, "Бавария" объявила о подписании контракта с защитником "Атлетико" Лукасом Эрнандесом. Трансфер игрока обошелся мюнхенскому клубу в 80 миллионов евро.

Таким образом, 23-летний француз стал самым дорогим защитником истории.

На данный момент пятерка самых дорогих защитников выглядит так:

1. Лукас Эрнандес ("Бавария") - 80 миллионов евро

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 78 миллионов евро

3. Бенжамен Менди ("Манчестер Сити") - 57,5 миллионов евро

4. Джон Стоунз ("Манчестер Сити") -  55,6 миллионов евро

5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") - 51 миллионов евро

Не пропустите:  Эрнандесу необходима операция на колене| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эрнандесу необходима операция на колене

Эрнандесу необходима операция на колене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов