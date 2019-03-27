Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

Сегодня, 27 марта, "Бавария" объявила о подписании контракта с защитником "Атлетико" Лукасом Эрнандесом. Трансфер игрока обошелся мюнхенскому клубу в 80 миллионов евро.

Таким образом, 23-летний француз стал самым дорогим защитником истории.

На данный момент пятерка самых дорогих защитников выглядит так:

1. Лукас Эрнандес ("Бавария") - 80 миллионов евро

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 78 миллионов евро

3. Бенжамен Менди ("Манчестер Сити") - 57,5 миллионов евро

4. Джон Стоунз ("Манчестер Сити") - 55,6 миллионов евро

5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") - 51 миллионов евро

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