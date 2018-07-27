Эрнандес станет игроком ЦСКА уже сегодня

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Эрнандес станет игроком ЦСКА уже сегодняБывший форвард "Халла" Абель Эрнандес официально станет игроком ЦСКА до конца сегодняшнего дня.

Об этом сообщает уругвайский портал Salimo. Соглашение будет рассчитано на три года.

Напомним, что уругваец прилетел в Москву еще 25 июля.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл", за который провел 10 матчей и забил восемь голов.

В настоящее время игрок является свободным агентом. 

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