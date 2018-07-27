Эрнандес станет игроком ЦСКА уже сегодня
Бывший форвард "Халла" Абель Эрнандес официально станет игроком ЦСКА до конца сегодняшнего дня.
Об этом сообщает уругвайский портал Salimo. Соглашение будет рассчитано на три года.
Напомним, что уругваец прилетел в Москву еще 25 июля.
В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл", за который провел 10 матчей и забил восемь голов.
В настоящее время игрок является свободным агентом.
Читайте: Черчесов назвал Лева одним из своих учителей | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов
-
Эмери встретится с бывшим клубом: "Арсенал" сыграет с ПСЖ
-
Старт на Лазурном берегу: "Челси" и "Интер" сыграют на Международном кубке чемпионов
-
Давид против Голиафа: "Спартак" и "Оренбург" сойдутся в первом туре РФПЛ
-
Главные новости дня: 27 июля
-
Манджукич отказался переходить в немецкий клуб
-
"Локомотив" - ЦСКА - 0:1 (обзор)
-
ЦСКА дожимает "Локомотив" и становится обладателем Суперкубка России 2018
-
Два клуба АПЛ поборются за игрока сборной Мексики
-
Уткин раскритиковал матч за Суперкубок России
-
Клопп: "Одна из моих целей в жизни - заставить Моуринью улыбнуться"
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" сообщил о желании покинуть клуб
-
ЦСКА выпустил ролик, посвященный Головину
-
Мата: "Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев"
-
"Барселона" получила предложение по Мине
-
"Бавария" планирует побороться за Мартиаля
-
"Челси" на замену Куртуа рассматривает еще двух вратарей
-
"Арсенал" интересуется еще одним игроком "Сампдории"
-
ЦСКА теряет Дзагоева
-
Орлов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ахмат
|0
|0
|2
|Анжи
|0
|0
|3
|Арсенал Тула
|0
|0
|4
|ЦСКА Москва
|0
|0
|5
|Динамо Москва
|0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив Москва
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Ростов
|0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|12
|Спартак Москва
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Урал
|0
|0
|15
|Енисей Красноярск
|0
|0
|16
|Зенит Санкт-Петербург
|0
|0