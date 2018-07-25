Бывший форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес уже прибыл в Москву.

В своей истории в Инстаграме он показал московской аэропорт Шереметьево.

Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец станет игроком ЦСКА.

В минувшем сезоне Эрнандес провел в составе "Халл Сити" 10 матчей, в которых забил восемь голов. Он является свободным агентом.

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