Эрнандес уже прибыл в Москву

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Эрнандес уже прибыл в МосквуБывший форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес уже прибыл в Москву.

В своей истории в Инстаграме он показал московской аэропорт Шереметьево.

Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец станет игроком ЦСКА.

В минувшем сезоне Эрнандес провел в составе "Халл Сити" 10 матчей, в которых забил восемь голов. Он является свободным агентом.  

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