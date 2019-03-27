Эрнандес: "Я горжусь тем, что смогу бороться за титулы для "Баварии"

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Эрнандес: "Я горжусь тем, что смогу бороться за титулы для "Баварии"

Сегодня, 27 марта, стало известно о том, что "Бавария" подписала контракт с игроком "Атлетико" Лукасом Эрнандесом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Позже футболист прокомментировал свой трансфер.

"Сегодняшний день был очень значимым в моей карьере. "Бавария" - один из великих клубов в мире. Я горжусь тем, что смогу бороться за титулы для команды.

Я благодарен "Атлетико", всем тренерам и менеджерам, фанатам и игрокам за счастливые 12 лет. Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Я счастлив, что делаю новый шаг", - сказал Эрнандес.

23-летний Эрнандес является воспитанником "Атлетико". Всего за "матрасников" он провел 110 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

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