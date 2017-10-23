Эрнандес: "Я не закрываю двери перед сборной Испании"

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес не исключил, что в будущем может защищать цвета сборной Испании.

"Я не закрываю двери перед сборной Испании, поскольку уже дважды подряд молодёжная сборная Франции меня не приглашает. Из-за этого я нервничаю. И если меня продолжат не приглашать, то я буду рассматривать другие варианты", - сказал он.

Напомним, что футболист защищал цвета сборных Франции до 18 и 19 лет.

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