Эрнандес: "Я не закрываю двери перед сборной Испании"

Теги реал мадридтео эрнандес

Эрнандес: "Я не закрываю двери перед сборной Испании"Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес не исключил, что в будущем может защищать цвета сборной Испании.

"Я не закрываю двери перед сборной Испании, поскольку уже дважды подряд молодёжная сборная Франции меня не приглашает. Из-за этого я нервничаю. И если меня продолжат не приглашать, то я буду рассматривать другие варианты", - сказал он.

Напомним, что футболист защищал цвета сборных Франции до 18 и 19 лет. 

Читайте: Летом Тео Эрнандес был близок к переходу в "Барселону" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов