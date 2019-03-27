Эрнандесу необходима операция на колене
Сегодня, 27 марта, стало известно, что защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес летом станет игроком "Баварии". Во время медицинского осмотра стало известно, что у игрока травмировано правое колено и что операция по устранению повреждения состоится сегодня. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Во время медицинского осмотра мы обнаружили повреждение медиальной коллатеральной связки в правом колене игрока, которое требует хирургического вмешательства", - сказал главный врач "Баварии".
23-летний француз подписал контракт с мюнхенским клубом до 2024 года.
Эрнандес является воспитанником "Атлетико". Всего за "матрасников" он провел 110 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.
Не пропустите: "Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Ювентус" планирует продлить контракт с Мойсе Кином
-
Умтити может перейти в "Арсенал" этим летом
-
Рамос прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
-
"Интер" интересуется нападающим "Барселоны" Малкомом
-
Эрнандес стал самым дорогим игроком "Баварии"
-
Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории
-
Евсеев: "Спасибо за доверие. Всё получилось так неожиданно"
-
"Ньюкасл" может побить свой трансферный рекорд
-
Эрнандес: "Я горжусь тем, что смогу бороться за титулы для "Баварии"
-
Газизов: "В "Уфе" мы делаем ставку на молодых российских специалистов"
-
СМИ: Роналду станет отцом в пятый раз
-
"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ювентусом"
-
"Севилья" намерена выкупить Силву у "Милана"
-
Нападающий "Гремио" Соарес: "Рад, что мной интересуется "Милан"
-
Эрнандесу необходима операция на колене
-
Евсеев назначен на пост главного тренера "Уфы"
-
"Аякс" не намерен продавать Онану в "Барселону"
-
Четыре топ-клуба поборются за Варана
-
Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"
-
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13