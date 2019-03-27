Эрнандесу необходима операция на колене

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Эрнандесу необходима операция на колене

Сегодня, 27 марта, стало известно, что защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес летом станет игроком "Баварии". Во время медицинского осмотра стало известно, что у игрока травмировано правое колено и что операция по устранению повреждения состоится сегодня. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

"Во время медицинского осмотра мы обнаружили повреждение медиальной коллатеральной связки в правом колене игрока, которое требует хирургического вмешательства", - сказал главный врач "Баварии".  

23-летний француз подписал контракт с мюнхенским клубом до 2024 года.

Эрнандес является воспитанником "Атлетико". Всего за "матрасников" он провел 110 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

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