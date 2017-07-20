Эрнанес вернулся в "Сан-Паулу"
"Сан-Паулу" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Эрнанеса.
Бразильский клуб арендовал 32-летнего футболиста у "Хэбэй Чайна Форчун".
Напомним, что Эрнанес выступал за "Сан-Паулу" с 2005 по 2010 год. Также он известен по выступлениям за "Лацио", "Интер" и "Ювентус".
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