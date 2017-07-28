Эрнани хочет покинуть "Зенит"

Лука Витторини, агент хавбека "Зенита" Эрнани, подтвердил желание своего клиента уйти из питерского клуба.

"Эрнани не видит себя в "Зените". К игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне. Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер" - сказал агент.

23-летний Эрнани перешёл в "Зенит" прошлой зимой, сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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