Эрнани хочет покинуть "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургэрнани

Эрнани хочет покинуть "Зенит"

Лука Витторини, агент хавбека "Зенита" Эрнани, подтвердил желание своего клиента уйти из питерского клуба.

"Эрнани не видит себя в "Зените". К игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне. Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер" - сказал агент.

23-летний Эрнани перешёл в "Зенит" прошлой зимой, сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Хавбек "Зенита" может перебраться в "Сент-Этьен". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов