Эрнани может перейти из "Зенита" в бразильский клуб

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Эрнани может перейти из "Зенита" в бразильский клуб
"Сантос" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Зенита" Эрнани, сообщает A Tribuna.

По сведениям издания, бразильский клуб уже начал переговоры с россиянами о переходе футболиста в летнее трансферное окно. "Сантос" хочет арендовать хавбека с правом выкупа, но "Зенит" пока не принял решения по трансферу игрока.

В минувшем сезоне 25-летний Эрнани провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года. В сезоне-2017/18 бразилец на правах аренды выступал за французский "Сент-Этьен".

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