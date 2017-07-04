Эрнани может перейти в СПАЛ

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Эрнани может перейти в СПАЛ

СПАЛ проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Зенита" Эрнани, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, агент игрока встретился с представителями итальянского клуба и провел переговоры об аренде футболиста на год с правом последующего выкупа.

Для перехода в СПАЛ хавбеку придется пойти на уменьшение своей нынешней зарплаты, которая составляет 1,2 миллиона евро в год.

Во второй половине минувшего сезоне 23-летний Эрнани провел за "Зенит" 8 матчей и не отметился результативными действиями.

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